Ворог атакував Херсонщину, сім людей постраждали, з них одна дитина

Російські війська атакували Херсонську область, постраждали сім людей, з них одна дитина, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Львове, Золота Балка, Розлив, Милове, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Антонівка, Садове, Кізомис, Придніпровське, Софіївка, Комишани, Молодіжне, Тягинка, Новорайськ, Осокорівка, Зміївка, Шостакове, Запоріжжя, Високопілля, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Костирка, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новоолександрівка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автомобілі.