Інтерфакс-Україна
Події
10:45 09.11.2025

Ворог атакував Херсонщину, сім людей постраждали, з них одна дитина

1 хв читати
Ворог атакував Херсонщину, сім людей постраждали, з них одна дитина

Російські війська атакували Херсонську область, постраждали сім людей, з них одна дитина, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Львове, Золота Балка, Розлив, Милове, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Антонівка, Садове, Кізомис, Придніпровське, Софіївка, Комишани, Молодіжне, Тягинка, Новорайськ, Осокорівка, Зміївка, Шостакове, Запоріжжя, Високопілля, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Костирка, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новоолександрівка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автомобілі.

Теги: #атака_рф #постраждалі #прокудін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 08.11.2025
Обидві ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися через атаку РФ у суботу

Обидві ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися через атаку РФ у суботу

11:46 08.11.2025
У Дніпрі серед постраждалих від влучання безпілотником двоє дітей

У Дніпрі серед постраждалих від влучання безпілотником двоє дітей

11:33 08.11.2025
Свириденко: На Полтавщині, Харківщині та Київщині пошкоджено декілька великих енергообʼєктів

Свириденко: На Полтавщині, Харківщині та Київщині пошкоджено декілька великих енергообʼєктів

10:45 08.11.2025
ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

02:30 08.11.2025
Попередньо семеро постраждалих, в тому числі двоє дітей, внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерхівку у Дніпрі – ОВА

Попередньо семеро постраждалих, в тому числі двоє дітей, внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерхівку у Дніпрі – ОВА

22:42 07.11.2025
Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Харківській області зросла до 5 - поліція

Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Харківській області зросла до 5 - поліція

18:42 07.11.2025
Кількість поранених у Нікополі зросла до трьох через обстріли окупантів - ОВА

Кількість поранених у Нікополі зросла до трьох через обстріли окупантів - ОВА

14:44 07.11.2025
На Херсонщині в лікарні помер чоловік, постраждалий в результаті обстрілу – ОВА

На Херсонщині в лікарні помер чоловік, постраждалий в результаті обстрілу – ОВА

06:57 07.11.2025
Російські БпЛА продовжують атакувати громади Сумщини

Російські БпЛА продовжують атакувати громади Сумщини

16:28 06.11.2025
Київрада зменшила вартість послуг з відновлення документів постраждалим на 70%

Київрада зменшила вартість послуг з відновлення документів постраждалим на 70%

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 34 з 69 ворожих дронів, є влучання на дев'яти локаціях

"Укренерго" в неділю обмежуватиме електрику всю добу в більшості регіонів

Обидві ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися через атаку РФ у суботу

Відновлено оформлення громадян та транспорту на кордоні України – Держмитслужба

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

ОСТАННЄ

Харківський метрополітен знову зупинився та працює як укриття

Посол ООН Джолі про щоденні атаки дронів: люди найбільше бояться бути забутими світом

У Києві з 10 до 24 листопада частково обмежать рух на вул. Симона Петлюри

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 85 од. спецтехніки - Генштаб

ППО знешкодила вночі 34 з 69 ворожих дронів, є влучання на дев'яти локаціях

Білий дім спростував заяву Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російських енергоносіїв

Ворог знову атакував Одещину, виникли пожежі та руйнування

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 13 осіб, у місті оголосили два дні жалоби

Харківське метро поновило перевезення пасажирів

Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА