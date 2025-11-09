Інтерфакс-Україна
04:55 09.11.2025

У Києві відкрили пам’ятний знак Десантно-штурмовим військам

У Києві відкрили пам’ятний знак на честь воїнів Десантно-штурмових військ Збройних сил України, повідомило командування ДШВ у Фейсбуці.

"8 листопада, на Алеї захисників України в Києві, біля Арки Свободи українського народу, відкрили пам'ятний знак, присвячений Десантно-штурмовим військам ЗС України", - йдеться в повідомленні.

В урочистому заході взяли участь начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Андрій Гнатов та командувач десантно-штурмових військ ЗС України, бригадний генерал Олег Апостол.

"В операції будь-якої складності, перед будь-яким противником, десантники завжди перші. На тих ділянках фронту, в обороні чи наступі – де виконували бойові завдання десантно-штурмові війська, я завжди був впевнений, що задачі будуть виконані не дивлячись на ризики та складність. ДШВ – це воїни з надзвичайними якостями. Мужні, відважні, принципові, безстрашні, перед якими біжить і завжди буде бігти будь-який противник. Дякую кожному і кожній", – зазначив Гнатов.

Лейтенант капеланської служби Павло Кобзар освятив присвячений десантникам знак.

Учасники заходу вшанували всіх полеглих у війні хвилиною мовчання.

