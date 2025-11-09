Інтерфакс-Україна
02:35 09.11.2025

До ЗАЕС вперше за півроку підключили резервне електроживлення - Гроссі

Лінію електропередач 330 кВ "Феросплавна-1" після ремонту знову підключено до Запорізької атомної електростанції, забезпечивши вперше за шість місяців резервне живлення, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Це вирішальний крок для ядерної безпеки. Поряд із відновленням минулого місяця лінії 750 кВ "Дніпровська", це хороший день для ядерної безпеки", - сказано в повідомленні в соцмережі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

