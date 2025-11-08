"Укренерго" в неділю обмежуватиме електрику всю добу в більшості регіонів

Обмеження електроспоживання у неділю діятимуть у більшості регіонів протягом всієї доби, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням компанії у Телеграм, графіки погодинних відключень, які застосовуються для населення, діятимуть від 2 до 4 черг одночасно. Всю добу обмежуватиметься і промисловість.

НЕК уточнила, що через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену російськими обстрілами, сьогодні заходи обмеження вимушено будуть застосовуватись до кінця доби (раніше анонсувалися до 21.00 для населення, до 22.00 для промисловості).

Як повідомлялося, РФ вночі суботи нанесла черговий масований удар по енергосистемі України. Зокрема, Трипільська та Зміївська ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися.