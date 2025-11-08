Програма УЗ-3000 працюватиме 2026р. у січні-лютому та жовтні-листопаді, матиме обмеження до 4 поїздок

"Укрзалізниця" (УЗ) планує, що нова програма "УЗ-3000" безкоштовних пасажирських перевезень стосуватиметься рейсів у найменш завантажені періоди – січень–лютий та жовтень–листопад 2026 року, повідомив голова правління Олександр Перцовський під час презентації запуску програми "УЗ-3000" у п’ятницю.

"Механіка проста: ми використовуємо місця, які і так не продаються, вони йдуть порожні, і даємо можливість людям використати їх без додаткових витрат для держави. Пасажир фактично розраховується кілометрами, а не грошима", – пояснив він.

За його словами, під час бронювання пасажири бачитимуть у застосунку перелік доступних маршрутів і рейсів, на яких є вільні місця, та зможуть оформити поїздку за кілометри. На одного пасажира буде встановлене обмеження до чотирьох таких поїздок.

Для уникнення зловживань та перепродажу квитків УЗ планує застосовувати персональну ідентифікацію пасажирів у межах програми: переважно через застосунок "Дія", а для тих, хто не користується ним – через систему авторизації BankID.

Щодо пасажирів літнього віку, компанія розглядає можливість залучення громадських організацій для допомоги з реєстрацією та оформленням квитків у межах програми, пояснив Перцовський.

У компанії зазначають, що програма спрямована на збільшення фактичної кількості перевезених пасажирів, розширення мобільності та розвантаження пікових періодів продажу квитків.

За оцінками УЗ, близько 100 тис. пасажирів зможуть скористатися залізничними поїздками на пільгових умовах у межах програми у непікові місяці. Старт "УЗ-3000" запланований на 1 грудня 2025 року.

В межах програми можна буде оформлювати поїздки лише у плацкарті та купе. Квитки першого класу та СВ участі у "УЗ-3000" не братимуть, натомість на ці класи буде запроваджено динамічне ціноутворення: чим раніше пасажир купуватиме квиток, тим нижчою буде вартість. За рахунок цього УЗ планує компенсувати потенційний фіскальний ефект програми. За оцінками компанії, у найгіршому випадку можливі втрати доходів можуть становити близько 400 млн грн, однак вони будуть перекриті за рахунок цін на вищі класи перевезень.

За оцінками УЗ, суттєвий обсяг пасажирів готовий переносити свої поїздки з пікових місяців на період низького попиту, якщо отримає стимули. Крім того, очікується, що модель матиме додатковий мультиплікаційний ефект для інших секторів економіки, зокрема туристичних регіонів у низькому сезоні, а пасажири з невисокими доходами зможуть реалізувати відкладені подорожі країною.