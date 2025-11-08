8 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

8 листопада 2025 року в Україні відзначають День десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ще сьогодні Всесвітній день піаніста, Міжнародний фестиваль духовної музики та мистецтва, День солідарності з інтерсекс-людьми, Всесвітній день без Wi-Fi, Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів, Всесвітній день містобудування (урбанізму).

Православна церква - Собор святого архистратига Михаїла.

Десантні війська Збройних Сил України як окрема частина були створені після відновлення незалежності України. До цього роду військ увійшли частини повітряно-десантних військ колишнього СРСР, що залишилися в Україні після 1991 року. Об'єднання частин десантних військ був поступовим, воно тривало з 1 січня 1992 року до літа 1993 року. 1999 року дату 2 серпня було затверджено Президентом України як датою вшановування десантних військ з тогочасною назвою — Дня аеромобільних військ. Із переформуванням десантних військ як Десантно-штурмових, свято замінило собою день високомобільних десантних військ.

Перейменування відбулося 27 липня 2012 року, коли аеромобільні війська ЗС України отримали назву "Високомобільні десантні війська". 2015 року до Високомобільних десантних військ додалося підсилення — одна танкова рота на кожну з п'яти бригад. Завдяки цьому десантні війська стали десантно-штурмовими. До 2016 року війська були у складі Сухопутних військ.

Свято було запроваджено згідно з Указом Президента України "Про День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України" від 21 листопада 2017 р. № 380/2017.

2025 року свято було перенесене на 8 листопада, коли відзначається Собор Архистратига Михаїла згідно Новоюліанського календаря.

Всесвітній день піаніста

Всесвітній день піаніста відзначається 8 листопада. Вважається, що обрана дата приурочена до дня народження знаменитого композитора і піаніста Ференца Ліста, чий вклад у фортепіанну музику є неоціненним. Це свято надає можливість насолодитися класичними і сучасними творами для фортепіано, а також підтримати молодих піаністів у їхньому творчому шляху.

День солідарності з інтерсекс-людьми

День солідарності інтерсексуалів, також відомий як День пам'яті інтерсексуалів відзначається, щоб вшанувати пам'ять Геркуліна Барбена, французького інтерсексуала 19-го століття, і виступити на захист прав інтерсексуальних людей.

Всесвітній день без Wi-Fi

Щорічно 8 листопада весь світ відзначає День без Wi-Fi (World Day Without Wi-Fi), покликаний привернути увагу можливих ризиків надмірного використання Wi-Fi в повсякденному житті.

Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів

Щорічно 8 листопада світ відзначає Міжнародний день радіології, вшановує день, коли Вільгельм Конрад Рентген відкрив рентгенівські промені, що стало важливою віхою в медичній візуалізації та охороні здоров’я.

Всесвітній день містобудування (урбанізму)

Щорічно 8 листопада весь світ відзначає Всесвітній день містобудування (урбанізму), який вигадали задля привернення уваги до урбанізму та розвитку міської інфраструктури.

Пропозицію щодо введення такої події вперше зробив у 40-х роках Карлос Марія делла Паолера – професор університету Буенос-Айреса. Вже в 1949 році розпочалося святкування Всесвітнього дня містобудування.

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Михайла Даниловича Палія-Сидорянського (1895–1963), українського військового діяча, полковника Армії УНР, повстанського отамана;

125 років від дня народження Марґарет Манерлін Мітчелл (1900–1949), американської письменниці, журналістки, авторки роману-бестселера "Звіяні вітром";

90 років від дня народження Алена Делона (Ален Фаб’єн Моріс Марсель Делон) (1935–2024), французького та швейцарського актора театру та кіно, режисера, продюсера, сценариста;

90 років від дня народження Дмитра Миколайовича Квецка (1935−2010), українського дисидента, керівника та ідеолога підпільної організації "Український національний фронт";

70 років від дня народження Тетяни Василівни Новальської (1955), української бібліотекознавиці, педагогині;

30 років від дня відкриття в Дніпрі (1995) пам’ятника академіку Д. Яворницькому.

Ще сьогодні:

1909 - Відбуваються установчі збори членів Київського товариства повітроплавання;

1923 - Гітлер здійснює невдалу спробу путчу в Мюнхені;

1927 - Закладають Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил;

1935 - У Чернігові відкривають Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;

1975 - У Ризі на кораблі "Сторожевой" починається антиурядове повстання;

1997 - У Львові відкривають пам'ятник жертвам комуністичних злочинів;

2016 - Дональд Трамп стає 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;

2020 - З берлінського аеропорту Тегель вирушає останній рейс (Air France Airbus A320 Париж - Берлін);

2020 - Азербайджанські війська взяли під контроль місто Шуша під час конфлікту в Нагірному Карабаху.

Свято Собора архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних присвячене вшануванню архангела Михаїла та всіх небесних сил, які служать Богові та людям.

Архистратиг Михаїл є одним з найбільш шанованих архангелів, він виступає як захисник віри і поборник істини. У християнській традиції він очолює небесне воїнство у битві проти зла. Його ім'я означає "Хто як Бог", що зазначає його силу та відданість Господу. Собор архистратига Михаїла також є днем, коли вшановуються всі ангели-охоронці, які допомагають людям у їхньому духовному шляху, захищають від небезпек і підтримують у складні моменти. Це свято має особливе значення для вірян, які звертаються до архангела Михаїла та інших небесних сил з молитвами про захист, підтримку та керівництво у житті. У цей день в храмах проводяться урочисті служби, молитви і молебні.

Іменини:

Гаврило, Михайло, Павло, Марта.

З прикмет цього дня:

Зоря червона - почнуться затяжні холоди; потепліло - зима теж буде з відлигами; день видався сніговий і холодний - і весна такою буде.