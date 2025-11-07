Припинення поставок російської нафти в Європу це питання часу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не дозволить РФ продавати нафту в Європу, зокрема – в Угорщину, і припинення постачання – питання часу. Про це йдеться у повідомленні в офіційному телеграм-каналі Зеленського в п'ятницю.

"Ми не дамо "рускім" продавати туди нафту. Питання часу. Питання наших позицій. Деякі речі ми просто не можемо зробити сьогодні. Бо є багато різних залежностей у цьому пазлі. Але картинку в пазлі ми все одно зберемо. Росія повинна втрачати від війни, і найбільше її втрат – коли вона не може торгувати енергоресурсами", - написав Зеленський у Телеграм.

Президент позитивно оцінив зацікавленість США у припиненні постачання російської нафти до Європи. А окремо висловився щодо позиції Угорщини, зокрема прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана.

"Орбан, який постійно проговорює питання з різними важливими гравцями, щоб вони вплинули на нас, на мій погляд, повинен був будувати свою передвиборчу кампанію не на ненависті до України, а на дружбі. А він думає не про людей, а про себе. Йому здається, що на хейті до України він це зробить. Він не зробить. Тому що ми не дамо", - заявив Зеленський в телеграм-каналі.