20:00 07.11.2025

Трамп "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо купівлі російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо купівлі російської нафти, оскільки у країни нема виходу до моря.

"Їм (Угорщині – ІФ-У) дуже важко отримувати нафту і газ з інших районів... у них немає моря, у них немає портів, тому вони стикаються з серйозною проблемою. Якщо подивитися на те, що відбувається в Європі, то багато з цих країн не мають таких проблем і купують у Росії великі обсяги нафти і газу, і, як ви знаєте, мене це дуже турбує"", - сказав він у п'ятницю під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Орбан заявив, що на даний момент нафта надходить по нафтопроводу "Дружба", який є для Угорщини с основним джерелом, є також хорватський нафтопровід, який є вторинним і допоміжним. "Ми б хотіли переконати хорватську владу збільшити його потужність, щоб з'явилася можливість постачати більше. У нинішніх умовах він не може бути основним нафтопроводом", - заявив угорський прем'єр.

Він наголосив, що в майбутньому і зі збільшенням інвестицій ситуація може змінитися.

 

Теги: #трамп #орбан #сша

