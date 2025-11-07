Ворог укотре атакував енергоінфраструктуру Одещини

Російські війська вкотре атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Одещини. Обійшлося без постраждалих". – написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, у ніч на 7 листопада регіон зазнав чергового удару ворожих безпілотників. Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об’єктах енергетики.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками, зазначив глава ОВА.