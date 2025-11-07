Інтерфакс-Україна
Події
07:25 07.11.2025

Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 17 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 750 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Тернуватому, Канцерівці, Добропіллю, а 498 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Новомиколаївку, Щербаки, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Нове.

Також 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новомиколаївку, Нове, 238 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Новомиколаївки, Щербаків, Малої Токмачки, Чарівного, Преображенки, Білогір'я, Нового.

Крім того, надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.

Мирні жителі не постраждали, додав глава ОВА.

 

Теги: #запорізька #обстріли

