Понад 160 бойових зіткнень за добу на фронті, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

З початку доби четверга на фронті відбулося 164 бойових зіткнень, найбільше ворог атакував на покровському напрямку, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 164 бойових зіткнення. Сьогодні російські війська завдали одного ракетного й 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет й скинувши 95 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2693 дронів-камікадзе та здійснили 3839 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках українські військові відбили вісім штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши 10 керованих бомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Дворічанського.

На куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка. Українські захисники зупинили 12 ворожих атак.

На лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Борівська Андріївка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населеного пункту Коровій Яр. Бої не вщухають у двох локаціях.

Тринадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки та Федорівки.

Дві ворожі атаки відбили українські оборонці поблизу населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка, на Краматорському напрямку.

На костянтинівському напрямку росіяни 14 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Софіївки.

На покровському напрямку від початку доби окупанти 55 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Червоний Лиман, Федорівка, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 97 окупантів, із них 60 – безповоротно. Також українські воїни уразили 14 БпЛА, одиницю автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки. Значно пошкоджено одну артилерійську систему, одиницю спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА, 13 укриттів особового складу противника", - ідеться в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог 10 разів намагався прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Січневе, Вороне, Соснівка, Солодке, Привільне, Павлівка, Вербове та Першотравневе. Бої тривають у двох локаціях. Під авіаударами опинилися Відрадне, Орестопіль.

На гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. Авіаударів зазнали Добропілля та Тернувате.

На придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту. Ольгівка зазнала авіаудару противника.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02wFtoRNz8zkc7Gviz8KdukNRDWvDmmvxpqUJNx45qYKFLaddixXuBdoibzbRcKQoml