Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка працює на фронті та допомагає у евакуації поранених воїнів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми будемо масштабувати всю саме таку технологічну основу нашої армії – більше наземних комплексів, які працюють на фронті, більше дронів – усіх типів дронів, більше постачання сучасних рішень, які допомагають досягти результатів у бою, у забезпеченні бойових наших підрозділів, також в евакуації наших поранених воїнів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Президент зазначив, що цими днями військові з 1-го окремого медичного батальйону провели "фактично унікальну операцію для порятунку пораненого – за допомогою наземного комплексу".

"Було шість невдалих спроб евакуації і дуже щільний вогонь росіян, але все ж таки сьома спроба спрацювала, цей наш наземний дрон допоміг – і зараз поранений боєць проходить уже лікування, реабілітацію. Його життя збережене", - зазначив глава держави.

Він підписав указ про відзначення учасників операції державними нагородами.