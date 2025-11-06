Єрмак у Польщі обговорив посилення військової співпраці

Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Польщі провів низку зустрічей, зокрема, з керівником Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марціном Пшидачем, заступником міністра закордонних справ і головним радником прем’єр-міністра з питань національної безпеки Робертом Купецьким, а також із заступником голови Бюро національної безпеки Анджеєм Ковальським.

"Був радий також побачити міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського й заступника міністра закордонних справ Марціна Босацького. Розповів про реальну ситуацію на фронті. Обговорили посилення військової співпраці та напрями взаємодії наших ВПК", - написав Єрмак у телеграм-каналі у четвер.

Також сторони розглянули можливі формати участі Польщі в Коаліції охочих, взаємодію на міжнародних дипломатичних майданчиках та засоби примусу РФ до реальних переговорів.

Окрім того, Єрмак закликав польську сторону подвоїти зусилля для повернення українських дітей, яких викрала РФ.

Керівник ОП також обговорив із польськими колегами важливість спільної протидії російській пропаганді.