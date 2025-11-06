"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

НЕК "Укренерго" у п’ятницю у більшості регіонів обмежуватиме електроспоживання населенню з 8:00 до 21:00, промисловим споживачам – з 8:00 до 22:00.

"Час і обсяг застосування обмежень у п’ятницю, 7 листопада будуть такими: графіки погодинних відключень – з 8:00 до 21:00 обсягом від 0,5 до 1,5 черг, графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 8:00 до 22:00", – йдеться у повідомленні НЕК у Телеграм у четвер.

Таким чином, анонсовані на п’ятницю обмеження дещо менші, ніж ті, що запроваджуються у четвер, коли відключення стосувалися всіх регіонів і у більшому обсязі: для населення з 8:00 до 22:00 від 0,5 до двох черг одночасно, для промисловості у такий же період.

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.