Інтерфакс-Україна
Події
18:17 06.11.2025

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

1 хв читати
"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

НЕК "Укренерго" у п’ятницю у більшості регіонів обмежуватиме електроспоживання населенню з 8:00 до 21:00, промисловим споживачам – з 8:00 до 22:00.

"Час і обсяг застосування обмежень у п’ятницю, 7 листопада будуть такими: графіки погодинних відключень – з 8:00 до 21:00 обсягом від 0,5 до 1,5 черг, графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 8:00 до 22:00", – йдеться у повідомленні НЕК у Телеграм у четвер.

Таким чином, анонсовані на п’ятницю обмеження дещо менші, ніж ті, що запроваджуються у четвер, коли відключення стосувалися всіх регіонів і у більшому обсязі: для населення з 8:00 до 22:00 від 0,5 до двох черг одночасно, для промисловості у такий же період.

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Теги: #укренерго #графіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:46 06.11.2025
"Українські розподільні мережі" роз'яснили різницю між п'ятьма видами графіків обмежень е/е, які застосовує "Укренерго"

"Українські розподільні мережі" роз'яснили різницю між п'ятьма видами графіків обмежень е/е, які застосовує "Укренерго"

16:58 05.11.2025
"Укренерго" захистило бетонними укриттями понад третину своїх трансформаторів, цього достатньо для покриття всього споживання – ексглава компанії

"Укренерго" захистило бетонними укриттями понад третину своїх трансформаторів, цього достатньо для покриття всього споживання – ексглава компанії

12:12 05.11.2025
Графіки обмеження електрики можуть зменшитися чи зникнути з початком ОЗП – директор ЦДЕ

Графіки обмеження електрики можуть зменшитися чи зникнути з початком ОЗП – директор ЦДЕ

19:54 04.11.2025
Тарифна політика державних монополій: Укрзалізниця та Укренерго. Вплив на промисловість і економіку України

Тарифна політика державних монополій: Укрзалізниця та Укренерго. Вплив на промисловість і економіку України

11:35 04.11.2025
"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

19:51 03.11.2025
"Укренерго" у вівторок планує обмеження електрики населенню і промисловості

"Укренерго" у вівторок планує обмеження електрики населенню і промисловості

10:48 03.11.2025
Обмеження потужності для промисловості скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00 – Міненерго

Обмеження потужності для промисловості скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00 – Міненерго

22:03 01.11.2025
"Укренерго" спрогнозувало графіки відключень світла на неділю

"Укренерго" спрогнозувало графіки відключень світла на неділю

11:57 31.10.2025
Атаки РФ призвели до нових знеструмлень, анонсовані на всю добу обмеження е/е зберігаються – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до нових знеструмлень, анонсовані на всю добу обмеження е/е зберігаються – "Укренерго"

19:15 30.10.2025
Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов з-під варти після внесення 13,7 млн грн застави

Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов з-під варти після внесення 13,7 млн грн застави

ВАЖЛИВЕ

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

Україна та Кенія будуть співпрацювати над припиненням шахрайських методів російського рекрутингу іноземців у війну - Зеленський

Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії - Зеленський

Україна отримає доступ до оборонного фонду Євросоюзу (EDF) – Єврорада

ОСТАННЄ

Єрмак у Польщі обговорив посилення військової співпраці

СБУ перевіряє інформацію щодо "діамантового бізнесу" Міндіча, про яку заявив нардеп Железняк

Реєстрація шкіл для участі в пілотному проєкті "Гроші ходять за вчителем" відкриється в грудні

"Альфа" СБУ повідомляє про ліквідацію понад 9 тис. окупантів в Покровську та на околицях за рік

Постпред США при НАТО: Підтримка України з боку союзників по НАТО має вирішальне значення

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

Зеленський запропонував Болгарії проєкти спільного виробництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА