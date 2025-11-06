РФ атакувала енергоінфраструктуру на Харківщині та Чернігівщині, є відключення

Станом на ранок 6 листопада внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі є нові знеструмлення у кількох областях, зокрема на Харківщині та Чернігівщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються там, де це вже дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання", - повідомила НЕК "Укренерго" в четвер.

Системний оператор також підтвердив інформацію про застосування 6 листопада заходів обмеження споживання в усіх регіонах України. Наразі у більшості областей діють графіки погодинних відключень (ГПВ). Також у період з 08:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності (ГОП) для промисловості та бізнесу.

Як повідомляло "Укренерго" 5 листопада ввечері, сьогодні в четвер ГПВ обсягом від 0,5 до 2 черг та ГОП для промисловості та бізнесу діють з 8:00 до 22:00.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - попередили в НЕК споживачів.