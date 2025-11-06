Восьмеро цивільних постраждало внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Фото: Вікіпедія

Вісім людей постраждали внаслідок масованої атаки російських БпЛА на Кам'янське, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Телеграм.

"Ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. Постраждали 8 людей. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство", - написав Гайваненко у телеграм-каналі.

За його інформацією ворожі БпЛА атакували також Петропавлівську громаду Синельниківського району. Там зайнялася будівля комунального підприємства. У Нікопольському районі окупанти застосували fpv-дрони та артилерію по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.