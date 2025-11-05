ВАКС застосував запобіжний захід до заступниці керівника державного підприємства

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до заступниці керівника філії одного з підприємств АТ "НАЕК "Енергоатом" яку викрили на проханні надати неправомірну вигоду та на її одержанні

"5 листопада 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до заступниці генерального директора філії "ВП "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом", яку напередодні викрили на проханні надати неправомірну вигоду та на її одержанні", - йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у телеграмі у середу.

Суд погодився з позицією прокурора САП та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн грн застави.

У разі внесення застави на особу будуть покладені такі процесуальні обов’язки, зокрема, прибувати до слідчого (детектива), прокурора та суду за кожною вимогою; без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду не відлучатися з м. Києва; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із визначеним колом осіб; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну; носити електронний засіб контролю.