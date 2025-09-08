Інтерфакс-Україна
21:35 08.09.2025

Кабмін затвердив порядок перетворення держпідприємства в державне некомерційне товариство

Кабінет міністрів затвердив порядок перетворення державного підприємства в державне некомерційне товариство. 

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

Зокрема, порядок визначає механізм перетворення державного комерційного підприємства, казенного підприємства, крім підприємств, які на момент припинення державного концерну "Укроборонпром" входили до його складу, а також підприємств, єдині майнові комплекси яких передані в управління акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", перетворення яких здійснюється відповідно до закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", в державне некомерційне товариство.

Передбачено, що товариства утворюються для забезпечення досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоровʼя, соціальній або гуманітарній сферах, діють на підставі статуту без мети одержання прибутку. 

 

