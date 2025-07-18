Олексій Дорошенко очолив ДАК "Автомобільні дороги України"

Олексій Дорошенко змінив Валерія Грачова на посаді виконуючого обов’язки голови правління Державної акціонерного компанії "Автомобільні дороги України".

"Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" була народжена з "Укравтодору". Ситуація в ній непроста, оскільки половина дочірніх підприємств знаходяться у банкрутстві, майже всі компанії мають значну кредиторську заборгованість, втрачено багато майна на окупованих територіях. Але активи підприємства складають тисячі об'єктів нерухомості по всій країні, є тисячі одиниць вантажної та будівельної техніки і активи суттєво перевищують пасиви. Тому завдання яке стоїть - це зробити роботу ДАК "Автомобільні дороги України" прозорою та ефективною", - повідомив Дорошенко у Facebook.

За його словами, Агентство відновлення, якому підпорядковується ДАК, має політичну волю на продаж зайвого майна для погашення боргів із заробітної плати та податкових боргів.

"Державна компанія "Автомобільні дороги" почне наповнювати бюджет, що є надто важливим під час війни. Першим моїм рішенням на посаді т.в.о. голови є повернення всіх закупівель в дорожній галузі виключно через на "Прозоро". Це дасть суттєву економію та покращить фінансовий стан підприємства", - повідомив Дорошенко.

Олексій Дорошенко до лютого 2025 року був першим заступником Броварської РДА, у 2019-21рр. - депутатом Київської облради.

Джерело: https://www.facebook.com/100006140566603/posts/4106306582917320/?rdid=LL7yCKkHrJGs5K1v#

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