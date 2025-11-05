Справу про заволодіння понад 50 млн грн "Укрзалізниці" скерували до суду - НАБУ

Антикорупційні органи скерували до суду справу щодо заволодіння 50 млн грн. АТ "Укрзалізниця" групою, до складу якої входили посадові особи АТ та підприємці, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"НАБУ і САП скерували до суду справу щодо заволодіння грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" організованою групою, до складу якої входили посадові особи УЗ та підприємці", йдеться у повідомленні пресслужби в телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що за даними слідства, у 2018 році приватний підприємець (організатор злочинної групи) домігся призначення членів групи на керівні посади в Укрзалізниці. Так він встановив контроль над товарно-грошовими потоками акціонерного товариства.

У 2018-2021 рр. посадовці УЗ за вказівками організатора групи посприяли перемозі підконтрольної йому компанії в тендері на закупівлю пневмоінструменту. Надалі ця фірма поставила філіям УЗ продукцію за завищеною ціною. Розмір переплати становив 11,4 млн грн. Члени групи привласнили ці гроші та розпорядилися ними на власний розсуд.

За аналогічних обставин організатор групи в 2018-2019 рр. домігся перемоги підконтрольних йому компаній у тендерах на закупівлю запчастин до вантажних вагонів. У результаті оборудки її учасники заволоділи грошима АТ "Укрзалізниця" на суму 38,9 млн грн.

Як повідомлялося з посиланням на САП, підозрюваними у справі є десятеро осіб, серед яких – керівники організованої групи, чинні та колишні посадові особи Укрзалізниці, а також бенефіціари приватного товариства.