Інтерфакс-Україна
Події
18:26 05.11.2025

Справу про заволодіння понад 50 млн грн "Укрзалізниці" скерували до суду - НАБУ

2 хв читати
Справу про заволодіння понад 50 млн грн "Укрзалізниці" скерували до суду - НАБУ

Антикорупційні органи скерували до суду справу щодо заволодіння 50 млн грн. АТ "Укрзалізниця" групою, до складу якої входили посадові особи АТ та підприємці, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"НАБУ і САП скерували до суду справу щодо заволодіння грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" організованою групою, до складу якої входили посадові особи УЗ та підприємці", йдеться у повідомленні пресслужби в телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що за даними слідства, у 2018 році приватний підприємець (організатор злочинної групи) домігся призначення членів групи на керівні посади в Укрзалізниці. Так він встановив контроль над товарно-грошовими потоками акціонерного товариства.

У 2018-2021 рр. посадовці УЗ за вказівками організатора групи посприяли перемозі підконтрольної йому компанії в тендері на закупівлю пневмоінструменту. Надалі ця фірма поставила філіям УЗ продукцію за завищеною ціною. Розмір переплати становив 11,4 млн грн. Члени групи привласнили ці гроші та розпорядилися ними на власний розсуд.

За аналогічних обставин організатор групи в 2018-2019 рр. домігся перемоги підконтрольних йому компаній у тендерах на закупівлю запчастин до вантажних вагонів. У результаті оборудки її учасники заволоділи грошима АТ "Укрзалізниця" на суму 38,9 млн грн.

Як повідомлялося з посиланням на САП, підозрюваними у справі є десятеро осіб, серед яких – керівники організованої групи, чинні та колишні посадові особи Укрзалізниці, а також бенефіціари приватного товариства.

Теги: #укрзалізниця #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:10 05.11.2025
"Укрзалізниця" компенсуватиме 20% першого внеску по "єОселі" своїм працівникам зі статусом ВПО

"Укрзалізниця" компенсуватиме 20% першого внеску по "єОселі" своїм працівникам зі статусом ВПО

14:12 05.11.2025
"Укрзалізниця" планує підвищити ціни на СВ та 1-й клас Інтерсіті

"Укрзалізниця" планує підвищити ціни на СВ та 1-й клас Інтерсіті

10:55 05.11.2025
"Укрзалізниця" має чистий збиток за 9 міс.-2025 7,2 млрд грн і пропонує ріст вантажних тарифів у 2026 р. на 41,5%

"Укрзалізниця" має чистий збиток за 9 міс.-2025 7,2 млрд грн і пропонує ріст вантажних тарифів у 2026 р. на 41,5%

10:45 05.11.2025
Посадовицю філії Енергоатому викрито на систематичному хабарництві - НАБУ

Посадовицю філії Енергоатому викрито на систематичному хабарництві - НАБУ

20:40 04.11.2025
В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

19:54 04.11.2025
Тарифна політика державних монополій: Укрзалізниця та Укренерго. Вплив на промисловість і економіку України

Тарифна політика державних монополій: Укрзалізниця та Укренерго. Вплив на промисловість і економіку України

19:18 04.11.2025
Працівник НАБУ, у якого проведені обшуки, не пояснив підстави спостереження за Офісом генпрокурора - відомство

Працівник НАБУ, у якого проведені обшуки, не пояснив підстави спостереження за Офісом генпрокурора - відомство

17:01 04.11.2025
Справа колишнього голови ДФС Насірова: Сторони мають 30 днів на подання апеляційної скарги

Справа колишнього голови ДФС Насірова: Сторони мають 30 днів на подання апеляційної скарги

12:15 04.11.2025
Програма "УЗ-3000" запрацює у грудні, орієнтовно, на 4 місяці – голова правління "Укрзалізниці"

Програма "УЗ-3000" запрацює у грудні, орієнтовно, на 4 місяці – голова правління "Укрзалізниці"

09:38 04.11.2025
Зеленський привітав залізничників з професійним святом

Зеленський привітав залізничників з професійним святом

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспроживання в усіх регіонах з 8:00 до 22:00

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Кількість жертв тайфуну "Калмаегі" на Філіппінах перевищила 110

Фундація Олени Зеленської надала гуманітарну допомогу вже понад 600 великим прийомним родинам

На Чернігівщині через ворожий удар знеструмлено декілька громад

До 9 людей зросла кількість постраждалих через зіткнення автобуса у Києві

"Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспроживання в усіх регіонах з 8:00 до 22:00

ВАКС застосував запобіжний захід до заступниці керівника державного підприємства

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

Міжнародний реєстр збитків RD4U доповнився категорією щодо втрати житла або місця проживання

Зеленський і президент Сербії обговорили євроінтеграцію країн

Станом на середу з опаленням 95% будинків у столиці – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА