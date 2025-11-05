Інтерфакс-Україна
16:47 05.11.2025

Бійці 225 штурмового полку отримали від киян ще майже 3000 безпілотників

Віталій Кличко передав 2300 FPV-дронів і "Мавіків", а також пів тисячі антишахедних дронів від столичної громади бійцям 225 штурмовому полку. Загалом з початку року столиця відправила на передову вже понад 55 тисяч БпЛА. Про це повідомив мер Києва.

"Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію вкрай необхідної допомоги. Ще 2000 FPV-дронів різних типів та 300 безпілотників Mavic 3Т відправили військовим 225-го окремого штурмового полку, підпорядкованого Головнокомандувачу ЗСУ. Ці БпЛА допоможуть бійцям ефективніше нищити ворога. Знаємо, наскільки сьогодні складна ситуація із захистом неба. Тому бійці полку отримали на найгарячіші напрямки фронту також 500 антишахедних дронів та 10 наземних станцій до них", - написав Віталій Кличко.

За словами мера, від початку року з бюджету Києва на потреби 225 полку вже виділено 700 млн грн. Зокрема, влітку столиця передавала бійцям полку понад 2000 БпЛА та обладнання для радіоелектронної боротьби, уточнив Кличко.

Він також повідомив, скільки безпілотників та іншої техніки загалом було передано на передову від громади Києва цього року.

"Від початку року Київ передав на фронт різним бригадам вже понад 55 000 БпЛА, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку. І ми продовжимо допомагати всім нашим військовим, які боронять державу. Слава Україні та її Героям!" - наголосив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко  повідомляв, що у 2025 році року з бюджету столиці на підтримку військових спрямовано вже 11 млрд грн.

Також Кличко повідомляв, що на наступному засіданні Київради передбачається виділити додатково 1 млрд грн на посилення підрозділів ППО, які збивають "шахеди" та ракети над столицею.

Теги: #київ #дрони #кличко

