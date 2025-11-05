Інтерфакс-Україна
Події
15:27 05.11.2025

Ексочільники держпідприємств підозрюються у схемі з орендою суден зі збитками у майже 17 млн грн - Нацполіція

Фото: https://npu.gov.ua

Колишні керівники двох державних підприємств, підпорядкованих Держрибагентству, організували механізм системного виведення коштів, які надходили від оренди державних суден, повідомляє Національна поліція України.

"На балансі цих підприємств перебували три танкери та катер. Між ними та приватною структурою зловмисники уклали договори бербоут-чартера (фрахтування) суден строком на п’ять років для нібито господарської діяльності з перевезення вантажів, навчальних чи тренувальних цілей. Насправді судна були передані у користування приватній компанії на умовах, які свідомо завдавали збитків державі", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу.

Перед укладанням зазначених договорів один із керівників державного підприємства, з метою зменшення орендної плати, використав занижену оцінку суден, заздалегідь проведену зацікавленим комерційним підприємством. Інший керівник, діючи в інтересах того ж орендаря, замовив оцінку, якою вартість суден було штучно зменшено у 3,5 раза.

На підставі цих занижених оцінок директори підписали договори, якими передали в оренду державні судна за ставками, що в рази нижчі за ринкові, чим спричинили збитки державним інтересам майже на 17 мільйонів гривень.

Крім того, умови договорів були сформульовані так, що будь-які витрати фрахтувальника на ремонт суден автоматично зараховувалися в рахунок орендної плати. Таким чином, фактична сплата коштів до державного бюджету або не здійснювалася, або відбувалася у мізерних розмірах. Надалі орендні платежі або не надходили взагалі, або перераховувалися на рахунки підконтрольних компаній, де частково "обготівковувалися" і розподілялися між учасниками схеми.

За результатами проведеної судової експертизи поліцейські встановили, що внаслідок укладення цих договорів держава недоотримала понад 16,7 мільйона гривень доходів від оренди суден. Крім того, проведені фіктивні оцінки створили підґрунтя для заниження вартості державного майна на суму понад 61 мільйон гривень.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, танкер "Таманський" з понад 35 млн грн подешевшав до 4,2 млн грн; "Восточний" – з 19 млн до 3,6 млн грн; "Южний" – з 16 млн до 1,8 млн грн; катер "Садко-2" – з понад 1,2 млн до 396 тис. грн.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у місті Києві, Київській та Одеській областях. У ході слідчих дій вилучено фінансово-господарську документацію, чорнові записи, печатки, електронні носії інформації та інші речові докази, що підтверджують обставини злочину.

Двом колишнім керівникам державних підприємств повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються всі особи, причетні до вчинення злочину.

Джерело: https://npu.gov.ua/news/derzhavni-sudna-za-beztsin-slidchi-politsii-vykryly-skhemu-cherez-iaku-derzhava-vtratyla-blyzko-17-milioniv-hryven

https://gp.gov.ua/ua/posts/povidomleno-pro-pidozru-posadovci-zdavali-v-orendu-tankeri-z-bagatomilionnimi-znizkami

Теги: #держрибагенство #нацполіція #кошти #підозра

