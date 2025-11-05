Інтерфакс-Україна
Події
13:22 05.11.2025

Рада збільшила розміри державної допомоги при народженні дитини

1 хв читати
Рада збільшила розміри державної допомоги при народженні дитини

Верховна Рада підвищила розмір виплат, що надаються при народженні дитини та для догляду за нею.

За відповідний урядовий законопроєкт №13532 про внесення змін до деяких законів щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю проголосували у цілому 294 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Згідно з законопроєктом допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб, крім військовослужбовців (100% грошового забезпечення) становить 7 тис. грн, одноразова допомога при народженні дитини — 50 тис. грн.

Теги: #народження #виплати

