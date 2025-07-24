Інтерфакс-Україна
Події
00:12 24.07.2025

Кабмін пропонує Раді погодити нові норми підтримки сімей з дітьми: підвищення виплат за народження, "єЯсла", "Пакунок школяра"

2 хв читати

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді погодити нові норми підтримки сімей з дітьми та передбачити створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, схвалено проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю".

Так, законопроектом пропонується надавати у порядку та розмірі, визначеному Кабміном: допомогу жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами (за інформацією Мінсоцполітики, розмір допомоги становитиме 7 тис. грн на одну дитину на місяць для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування); одноразову допомогу при народженні першої та кожної наступної дитини у розмірі 50 тис. грн; допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку одному з батьків дитини, опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною; допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" (відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною закладам дошкільної освіти, іншим юридичним особам публічного чи приватного права або фізичним особам - підприємцям, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти) одному з батьків або іншому законному представнику, який фактично здійснював догляд за дитиною та приступив до роботи в режимі повного робочого часу, працевлаштувався та почав провадити підприємницьку діяльність; одноразову грошову допомогу учням перших класів "Пакунок школяра" одному з батьків на кожну дитину.

Крім того, пропонується передбачити, що у разі наявності попиту та нестачі місць для здобуття дошкільної освіти у комунальних закладах освіти їх засновники за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та відповідно до затверджених ними порядків зобов’язані: придбати в інших суб’єктів освітньої діяльності відповідні освітні послуги; повністю або частково компенсувати батькам кошти, сплачені за здобуття їх дітьми дошкільної освіти; в інший спосіб забезпечити фінансування здобуття дітьми дошкільної освіти за принципом "кошти йдуть за дитиною".

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6306

Теги: #підтримка #діти #уряд #сімї

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:13 24.07.2025
Кабмін поклав на Міненерго функції із забезпечення формування держполітики у сфері управління зоною відчуження

Кабмін поклав на Міненерго функції із забезпечення формування держполітики у сфері управління зоною відчуження

00:11 24.07.2025
Кабмін пропонує Раді скасувати адмінвідповідальність за порушення вимог щодо заняття народною медициною

Кабмін пропонує Раді скасувати адмінвідповідальність за порушення вимог щодо заняття народною медициною

00:08 24.07.2025
Кабмін пропонує Раді скасувати понад 60 інструментів держрегулювання господарської діяльності у різних сферах

Кабмін пропонує Раді скасувати понад 60 інструментів держрегулювання господарської діяльності у різних сферах

00:07 24.07.2025
Затвердили запуск грантового конкурсу в межах Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні - Свириденко

Затвердили запуск грантового конкурсу в межах Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні - Свириденко

23:47 23.07.2025
Кабмін перепризначив 6-х заступників міністра економіки в об'єднане Мінекономіки, довкілля та сільського господарства

Кабмін перепризначив 6-х заступників міністра економіки в об'єднане Мінекономіки, довкілля та сільського господарства

23:41 23.07.2025
Кабмін звільнив Павліченка з посади заступника міністра енергетики

Кабмін звільнив Павліченка з посади заступника міністра енергетики

23:37 23.07.2025
Кабмін призначив п'ять нових заступників міністра цифрової трансформації

Кабмін призначив п'ять нових заступників міністра цифрової трансформації

23:20 23.07.2025
Податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком з 24 липня – Свириденко

Податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком з 24 липня – Свириденко

18:32 23.07.2025
Уряд оприлюднив постанову про об`єднання Мінекономіки, Міндовкілля і Міагрополітики, їх повноваження викладено на 80 сторінках

Уряд оприлюднив постанову про об`єднання Мінекономіки, Міндовкілля і Міагрополітики, їх повноваження викладено на 80 сторінках

12:02 23.07.2025
Глава МЗС Ізраїлю: Ми підтримуємо народ України та засуджуємо атаки РФ проти цивільних

Глава МЗС Ізраїлю: Ми підтримуємо народ України та засуджуємо атаки РФ проти цивільних

ВАЖЛИВЕ

Умєров у Стамбулі: Україна готова до припинення вогню, готова до зустрічі лідерів

Глава МЗС Туреччини: ми можемо сприяти проведенню обміну полоненими між Україною та РФ

Глава МЗС Туреччини: Сподіваємося, що Україна та РФ проведуть предметні консультації щодо обміняних меморандумів, кінцева мета - припинення вогню

Розпочалася третя зустріч делегацій України та РФ у палаці Чираган у Стамбулі

У Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

ОСТАННЄ

Умєров за результатами зустрічі у Стамбулі: 1200 людей взяли участь у гуманітарному обміні і ці обміни буде продовжено

Умєров доповів президенту України про результати третьої зустрічі з представниками РФ у Стамбулі

Троє мирних жителів постраждалі через ворожі обстріли Купʼянського району Харківської області - прокуратура

Умєров за результатами зустрічі у Стамбулі: 1200 людей візьмуть участь у гуманітарному обміні

Україна працювала над трьома треками, по одному питанню є результат – Умєров за результатами перемовин у Стамбулі

Україна працювала над трьома треками, по одному питанню є результат – Умєров за результатами перемовин у Стамбулі

Прем’єрка повідомила послам G7 про новий законопроєкт президента про незалежність антикорупційної інфраструктури

Відбувся дев'ятий етап обміну – Зеленський

Під час останньої зустрічі у Стамбулі було більше конструктиву – МЗС

Пропозиція про зустріч лідерів постійна, її можна реалізувати будь-коли – МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА