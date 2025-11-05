Інтерфакс-Україна
Події
10:32 05.11.2025

РФ завдала удару по енергооб'єктах на Донеччині, Сумщині та Чернігівщині, є відключення

1 хв читати
РФ завдала удару по енергооб'єктах на Донеччині, Сумщині та Чернігівщині, є відключення

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Донецької, Сумської та Чернігівської областей, повідомило Міністерство енергетики України в середу.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - зазначили у відомстві.

За інформацією НЕК "Укренерго", внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі станом на ранок 5 листопада є нові знеструмлення у кількох областях, зокрема на Сумщині.

Міненерго також підтвердило попередню інформацію про застосування графіків погодинних відключень у середу з 7:00 до 21:00 у всіх регіонах України. Окрім того, з 7:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - нагадали споживачам у міністерстві.

