Інтерфакс-Україна
Події
09:42 05.11.2025

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

2 хв читати
ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українські сили протиповітряної оборони під час російської масованої атаки дронів в ніч на середу збили та подавили 61 ворожий безпілотник, проте зафіксовані влучання семи ворожих ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників противника на двох локаціях.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі, всього в ніч на 5 листопада противник атакував 80 ударними дронами, близько 50 з яких типу Shahed.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО перевищила 76%.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні 20 вересня, коли були знешкоджені 583 із 619 дронів та ракет, зафіксовані влучання також на десяти локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням 818 ударних БпЛА та ракет наземного базування, з яких ППО знешкодила 751 повітряну ціль, але було влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.

Теги: #ппо #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:42 04.11.2025
Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський

Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський

09:31 04.11.2025
ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

17:14 03.11.2025
Двоє чоловіків загинули, ще один – отримав поранення через вибух БпЛА на Чернігівщині – ЗМІ

Двоє чоловіків загинули, ще один – отримав поранення через вибух БпЛА на Чернігівщині – ЗМІ

19:33 02.11.2025
Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

09:09 02.11.2025
ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

09:52 01.11.2025
ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

19:05 31.10.2025
ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

13:31 30.10.2025
Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

12:25 30.10.2025
Ворог завдав удару по АЗС у Сумах, поранено четверо людей

Ворог завдав удару по АЗС у Сумах, поранено четверо людей

11:53 30.10.2025
Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

ОСТАННЄ

Працівник СТО наводив удари окупантів по енергетичній інфраструктурі Києва - СБУ

Свириденко представила нові програми, заплановані в межах пакету зимової підтримки

Російський дрон атакував автобус у Запорізькому районі, поранені 4 рятувальники

Росіяни атакували Новгород-Сіверський, є постраждалі

Демократи перемогли на перших великих виборах другого терміну Трампа

Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

РФ обстріляла Нікополь та райони Дніпропетровщини, поранено трьох людей

Під ворожим обстрілом 14 населених пунктів Запорізької області

5 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА