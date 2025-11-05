ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українські сили протиповітряної оборони під час російської масованої атаки дронів в ніч на середу збили та подавили 61 ворожий безпілотник, проте зафіксовані влучання семи ворожих ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників противника на двох локаціях.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі, всього в ніч на 5 листопада противник атакував 80 ударними дронами, близько 50 з яких типу Shahed.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО перевищила 76%.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні 20 вересня, коли були знешкоджені 583 із 619 дронів та ракет, зафіксовані влучання також на десяти локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням 818 ударних БпЛА та ракет наземного базування, з яких ППО знешкодила 751 повітряну ціль, але було влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.