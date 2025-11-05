Інтерфакс-Україна
Події
08:15 05.11.2025

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 900 окупантів, 3 танка, 3 бронемашини, 24 артсистеми, 398 БПЛА, а також 70 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 145 670 (+900) осіб, танків – 11 329 (+3) од., бойових броньованих машин – 23 535 (+3) од., артилерійських систем – 34 273 (+24) од., РСЗВ – 1 535 (+0) од., засоби ППО – 1 237 (+2) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 346 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398) од., крилаті ракети – 3 918 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 66 574 (+70) од., спеціальна техніка – 3 990 (+0) од", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

