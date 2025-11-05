Сили оборони відбили атаки росіян ще на 12 напрямках, 144 боєзіткнень за добу - Генштаб

Сили оборони продовжують відбивати ворожі атаки ще на 12 напрямках, загалом за добу відбулося 144 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку цієї доби відбулося 144 бойових зіткнення. Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 35 авіаційних ударів, застосували шість ракет, скинули 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3 029 дронів-камікадзе та здійснили 3 668 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках противник завдав 5 авіаційних ударів, загалом скинув 10 керованих авіабомб, та здійснив 135 обстрілів, зокрема вісім із реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку українські війська зупинили сім атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське. Ще два бойові зіткнення тривають.

На куп’янському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та Петропавлівка.

На лиманському напрямку протягом доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Новоселівка, Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману. Одне бойове зіткнення триває.

На слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки.

На краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На костянтинівському напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в бік населених пунктів Бересток і Софіївка.

На олександрівському напрямку ворог 15 разів атакував у бік населених пунктів Єгорівка, Новоіванівка, Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Новогригорівка. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Покровське та Олексіївка.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян неподалік Новомиколаївки. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Солодке, Пологи та Тернувате.

На оріхівському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Степове та Новоандріївка. Сили оборони успішно зупинили всі ворожі атаки.

На придніпровському напрямку противник здійснив три марні спроби просунутись у напрямку Антонівського мосту.

