20:48 04.11.2025

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

На цей момент у Покровсько-Мирноградській агломерації немає оточення чи блокування міст, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.

"Також жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За слова речника, підрозділи Збройних сил України роблять все для здійснення логістики.

Ковальов додав, що ситуація у Покровську складна, але зараз триває комплексна операція з виявлення сил ворога у міській забудові, знищення та витіснення російських окупантів із Покровська.

У Генеральному штабі закликають послуговуватися офіційними джерелами та не поширювати неперевірену інформацію.

