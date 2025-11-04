20:48 04.11.2025
Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
На цей момент у Покровсько-Мирноградській агломерації немає оточення чи блокування міст, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.
"Також жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
За слова речника, підрозділи Збройних сил України роблять все для здійснення логістики.
Ковальов додав, що ситуація у Покровську складна, але зараз триває комплексна операція з виявлення сил ворога у міській забудові, знищення та витіснення російських окупантів із Покровська.
У Генеральному штабі закликають послуговуватися офіційними джерелами та не поширювати неперевірену інформацію.