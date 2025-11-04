Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтохімічного завод, НПЗ у Нижньогородській області РФ та складу пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Херсонщини.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 4 листопада підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру підприємства "Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез" (Кстово, Нижньогородська обл. рф). Максимальним об’єм переробки Нижньогородського НПЗ становить 18 млн. тонн на рік. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Зафіксовано влучання по території об’єкту та пожежу в районі цілі. Ступінь ураження уточнюється.

Також, за даними Генштабу, уражено АТ "Стєрлітамакскій нєфтєхімічєскій завод" у Башкортостані, РФ. Підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального.

"За попередньою інформацією значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Цей нафтохімічний завод" входить до російського холдингу "Росхім". Результати ураження уточнюються", - зазначили військові.

Окрім того, підтверджено результати влучань у попередні дні. Так, зокрема, на тимчасово окупованій території Херсонської області є влучання по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників. Втрати противника склали майже двадцять еластичних резервуарів (близько 900 м3 ПММ) та 2 насосні станції.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!", - зазначили в Генштабі.