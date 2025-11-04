Інтерфакс-Україна
19:19 04.11.2025

"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

Фото: Pixabay

НЕК "Укренерго" в середу в окремих регіонах обмежуватиме електропостачання населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – з 07:00 до 22:00. 

"Час і обсяг застосування обмежень у середу, 5 листопада будуть такими: графіки погодинних відключень – з 07:00 до 21:00 обсягом від 1 до 2 черг, графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 07:00 до 22:00", – йдеться в повідомленні НЕК в Телеграм у вівторок.

Як повідомлялося, сьогодні електроенергію в окремих регіонах обмежували з 8:00 до 22:00. Для населення діяли від 0,5 до 1,5 черги.

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

 

