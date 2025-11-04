Італія посилить підтримку України у відповідь на образи з боку РФ – глава МЗС

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у вівторок заявив російському дипломатичному представнику, що образи з боку РФ на адресу Італії лише посилять підтримку Римом України, повідомляє агенція ANSA.

Повідомляється, що посол Росії в Італії Олексій Парамонов був викликаний Міністерством закордонних справ Італії в Римі в понеділок для офіційного догани після коментарів речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо обвалення частини вежі Торре-дей-Конті в Римі, в якій загинув 66-річний румунський робітник. Захарова пов'язала аварію з військовою підтримкою Римом України, заявивши, що "доки італійський уряд продовжуватиме витрачати гроші платників податків, Італія, від своєї економіки до своїх веж, повністю розвалиться".

ANSA повідомляє, що російський посол не з'явився, натомість у вівторок відправив заступника глави місії. Дипломату було оголошено офіційну догану, а "вульгарні слова речниці МЗС Росії Захарової були оскаржені".

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що "не змінить своєї зовнішньополітичної позиції чи своїх настроїв через безрозсудні словесні нападки. Усі агресивні заяви Росії лише підкріплюють переконання італійського народу в тому, що вони захищають тих, хто зазнає нападу, в незаконному та невиправданому акті агресії, що порушує міжнародне право".