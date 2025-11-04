Інтерфакс-Україна
15:48 04.11.2025

США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування РФ – Зеленський

США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування агресора, також Україні потрібна підтримка президента Дональда Трампа у цьому питанні, заявив президент Володимир Зеленський.

"Сполучені Штати Америки повинні бути відкритими до можливостей використання зброї великої дальності, зброї дальнього бою. Це дуже важливо. Навіть як фактор стримування, ми повинні мати її, використовувати її. Нам потрібна підтримка США, нам потрібна підтримка президента Трампа в цьому питанні", - сказав Зеленський під час саміту розширення ЄС у вівторок.

За його словами, це буде вирішальним тиском на Росію, потім санкції. Президент подякував ЄС і США за останні санкції, і наголосив на необхідності вторинних санкцій.

"Нам потрібні наступні, більш жорсткі санкції щодо газу. А також проти ядерної генерації Російської Федерації. Усі ці кроки є дійсно зрозумілими, і спрямовані проти їхнього військово-промислового комплексу, щоб вони (РФ - ІФ-У) не будували і не створювали стільки ракет, які Росія використовує проти України", - наголосив глава держави.

