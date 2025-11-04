15:42 04.11.2025
Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський
Фото: https://www.bloomberg.com
Нещодавно Німеччина передала Україні 2 системи протиповітряної оборони Patriot, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Під час саміту розширення ЄС у вівторок він зауважив, що Росія немає успіху на фронті, тому Путін почав енергетичний терор. І без допомоги європейських лідерів Україні буде неймовірно складно.
"Я хотів би висловити свою вдячність Німеччині. Нещодавно вони надали нам дві системи Patriot, і ми їх освоюємо", - сказав Зеленський.