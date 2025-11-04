Інтерфакс-Україна
Події
15:42 04.11.2025

Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський

1 хв читати
Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський
Фото: https://www.bloomberg.com

Нещодавно Німеччина передала Україні 2 системи протиповітряної оборони Patriot, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час саміту розширення ЄС у вівторок він зауважив, що Росія немає успіху на фронті, тому Путін почав енергетичний терор. І без допомоги європейських лідерів Україні буде неймовірно складно.

"Я хотів би висловити свою вдячність Німеччині. Нещодавно вони надали нам дві системи Patriot, і ми їх освоюємо", - сказав Зеленський.

Теги: #ппо #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 04.11.2025
САП: з Німеччини екстрадовано обвинуваченого у заволодінні 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

САП: з Німеччини екстрадовано обвинуваченого у заволодінні 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

10:47 04.11.2025
Мінекономіки розпочало публічні консультації щодо Стратегії зайнятості до 2030 р.

Мінекономіки розпочало публічні консультації щодо Стратегії зайнятості до 2030 р.

09:31 04.11.2025
ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

05:25 04.11.2025
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з Росії — ЗМІ

Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з Росії — ЗМІ

19:33 02.11.2025
Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

09:09 02.11.2025
ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

09:52 01.11.2025
ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

05:00 01.11.2025
Аеропорт Берліна тимчасово призупинив роботу через появу безпілотника - ЗМІ

Аеропорт Берліна тимчасово призупинив роботу через появу безпілотника - ЗМІ

19:05 31.10.2025
ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

13:09 31.10.2025
ДСНС України отримала п'ять одиниць сучасної рятувальної техніки від уряду Німеччини

ДСНС України отримала п'ять одиниць сучасної рятувальної техніки від уряду Німеччини

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування РФ – Зеленський

Зеленський: Звіт Єврокомісії підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення

ОСТАННЄ

Справа колишнього голови ДФС Насірова: Сторони мають 30 днів на подання апеляційної скарги

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

Рада має намір визначити правовий статус військовослужбовців з числа іноземців

Секретар РНБО обговорив з послом Японії безпекову та економічну співпрацю

Розвідка: російські спецслужби створюють фейкові ресурси для дискредитації спецпідрозділів ГУР

Єврокомісія: Україна досягла "помірного прогресу" у царині свободи слова – Пакет розширення

Єврокомісія: Україна досягла певного прогресу у боротьбі з тяжкою та організованою злочинністю – Пакет розширення

Спецпризначенці СБУ за місяць ліквідували понад 1,5 тис. окупантів та десятки одиниць техніки на покровському напрямку

Промисловці закликали не підвищувати тарифи на вантажні перевезення і е/е через ризик падіння виробництва та зупинки підприємств

Керівництво інституту НАНУ з Харкова судитимуть за розтрату 5 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА