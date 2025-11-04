ГО "Місто сили" запускає чергову фазу проєкту безоплатної правової допомоги для мешканців південних областей

Громадська організація "Місто сили" (Херсон) запускає нову фазу проєкту безоплатної правової допомоги для постраждалих від війни мешканців Херсонської, Миколаївської та Одеської області.

Як повідомляє організація у пресрелізі, першій фазі проєкту "Право на відновлення: Розширення правової допомоги та підтримка молоді в постраждалому від війни Херсоні" було опрацьовано 1085 звернень громадян, понад 70% звернень були пов'язані з житлом, землею та майном.

Крім того, у грудні 2024 року ГО "Місто сили" долучилися до Координаційної платформи Міжнародного реєстру збитків для України. 17 січня 2025 року подано першу заяву про втрату близької людини до Міжнародного Реєстру збитків на репарації Росії (категорія А2.1 "Смерть близького члена сім'ї").

В ГО "Місто сили" зазначають, що за даними Херсонської ОВА внаслідок російських обстрілів загинуло 1193 людини, серед яких 37 дітей, було поранено 6274 людини, серед яких 198 дітей. Зруйновано або пошкоджено понад 37 945 об’єктів, з них 36 тис. – житловий фонд, 277 освітніх закладів, 289 закладів охорони здоров’я.

Орієнтовні пошкодження інфраструктури у Херсонській області оцінюються у $13,3 млрд, втрати – у $29,3 млрд, а потреби на найближче десятиліття – понад $35,2 млрд.

Разом із цим, через бойові дії значна частина державних правничих сервісів Херсонщини була релокована або переведена у формат обмеженої/дистанційної роботи: поліція, прокуратура, суди, підрозділи юстиції.

У Миколаївській області у 2022-2025 роках зафіксовано понад 5000 російських атак, в результаті яких було пошкоджено понад 13000 обʼєктів цивільної інфраструктури, включно з приватними домогосподарствами. Унаслідок цих атак постраждали 1 300 мешканців області, з яких 1 032 людини було поранено, а 268 – загинуло. Разом із цим, із понад 12 000 заяв, поданих на відшкодування в рамках державних програм, позитивне рішення отримали лише близько 8200 заявників.

В Одеській області до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено понад 4000 об’єктів: житлових будинків і шкіл до лікарень, підприємств і рекреаційних споруд. Майно понад 10 000 мешканців Одещини постраждало від обстрілів, щонайменше, 60 будинків було повністю знищено. Внаслідок російських атак загинули 157 цивільних, серед них 12 дітей, ще понад 400 людей отримали поранення. Попри масштаб руйнувань, на державну компенсацію подано лише близько 4 0000 заяв.

"Економічна вразливість південних регіонів не дозволяє більшості постраждалих скористатися правовою допомогою без підтримки гуманітарних організацій", – зазначили у громадській організації.

У проєкті безоплатної правової допомоги беруть участь 11 юристів та адвокатів, які працюватимуть у громадах, а також через чат-бот, "гарячу" лінію та веб-сайт організації.

В рамках проєкту будуть реалізовані 100 пілотних справ (вторинна правова допомога) у Херсонській області. Правова допомога буде надаватись у судах, поліції, прокуратурі та підрозділах юстиції Херсонської області.

Проєкт "Право на відновлення" реалізується у межах проєкту EMPOWER, що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) спільно з Європейським Союзом та впроваджується GIZ Ukraine.

ГО "Місто сили" (https://mistosyly.org/) — створена для розвитку людського капіталу у 2021 році, зосереджена на збереженні людського капіталу півдня України.

EMPOWER — мультидонорський проєкт "Посилення постраждалих від війни громад України через місцеві ініціативи", що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) спільно з Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги та реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.