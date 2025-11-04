Уряд створить антикризові енергетичні штаби у дев'яти прифронтових областях

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

В Україні за ініціативи уряду будуть створені антикризові енергетичні штаби у дев’яти прифронтових областях, які координуватимуть дії на місцях у разі надзвичайних ситуацій.

Про це повідомило Міністерство енергетики України після засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем’єр-міністра Юлії Свириденко у вівторок.

"Робимо все, щоб Україна увійшла в зиму з впевненістю у здатності протистояти будь-яким викликам та діям ворога", – зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.

За інформацією Міненерго, в ході засідання, зокрема, було обговорено питання формування аварійного запасу обладнання, необхідного для оперативного реагування на наслідки обстрілів, яке здійснюється за підтримки міжнародних партнерів – Німеччини, Канади, Швеції, Фінляндії, Європейської комісії та інших учасників.