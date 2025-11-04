Інтерфакс-Україна
Події
11:31 04.11.2025

Нацполіція в Одесі затримала зловмисника, який за гроші пропонував ухилянту працевлаштування до СБУ

Національна поліція України затримала 44-річного уродженця Дніпропетровщини, а нині мешканця Одеси, який за $5 тис. 500 мав влаштувати чоловіка до СБУ на посаду "позаштатного агента", а на підставі уявних документів з відомства – оформити відстрочку від військової служби.

"Ділок за гроші обіцяв сприяти уникненню мобілізації до лав Збройних сил України, а натомість працевлаштувати чоловіка "позаштатним агентом" у СБУ", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті у вівторок.

В Нацполіції зазначають, що, зі слів ділка, до оборудки він мав залучити хороших знайомих, які нібито мали б сприяти виконанню плану.

"Гроші вимагав якнайшвидше, а за відмову від "угоди" погрожував повідомити про "клієнта" до ТЦК", - уточнюють в поліції.

Поліцейські затримали зловмисника після отримання частини грошей. Речові докази вилучили.

Наразі слідчі одеської поліції повідомили ділку про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Київська окружна прокуратура міста Одеси.

