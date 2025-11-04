Інтерфакс-Україна
Події
08:55 04.11.2025

РФ ударила та серйозно пошкодила енергообʼєкт ДТЕК в Одеській області

1 хв читати
РФ ударила та серйозно пошкодила енергообʼєкт ДТЕК в Одеській області

Уночі на вівторок російські окупанти вдарили по енергетичному обʼєкту ДТЕК в Одеській області, що призвело до серйозних пошкоджень, повідомив енергохолдинг.

"Вночі рф завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу". - йдеться в його повідомленні в Телеграм.

ДТЕК зазначає, що енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників.

 

Теги: #дтек #одеська_область #енергетика

