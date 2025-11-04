Інтерфакс-Україна
02:11 04.11.2025

Генштаб ЗС Польщі: РФ активізувала операції для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі

У контексті мирних переговорів щодо завершення російської війни проти України спостерігається активізація психологічних операцій, спрямованих проти України на території Польщі, повідомив Генеральний штаб Збройних сил Польщі.

"Росія веде розширені дії, спрямовані проти України; єдина мета таких операцій — насичення нашого суспільства страхом і відчуттям загрози, нібито пов’язаної з перебуванням українців у Польщі", — йдеться у дописі Генштабу в соціальній мережі Х.

У польському військовому командуванні підкреслюють, що мета таких операцій — спрямувати емоції польських громадян проти України, аби вони тиснули на владу з вимогою ухвалювати рішення, невигідні для державних інтересів.

"Не слід піддаватися емоціям, оскільки вони навмисно й нечесно провокуються; випадки саботажу є частиною скоординованих дій російських спецслужб — вони не мають нічого спільного з намірами чи планами українського народу", — підкреслили у Генштабі.

Зростання антиукраїнських проявів зафіксовано в місцях, де розташовані центри допомоги або пункти транспортування зброї й підтримки для України, зокрема у Гдині та Гданську.

У відомстві зазначають, що такі дії поділяються на кінетичні події — підпали українських автомобілів, закривання антивоєнних муралів — та інтенсивну інформаційну кампанію в інтернеті, яку ведуть портали й акаунти, що поширюють настрої ненависті до України.

Джерело: https://x.com/sztabgenwp/status/1985279185200316761?s=46

Теги: #польща #настрої

