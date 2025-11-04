Інтерфакс-Україна
01:12 04.11.2025

Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Сьогодні окупанти завдали трьох ракетних ударів, застосувавши дев’ять ракет, 53 авіаційних ударів, скинули 103 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3251 дрон-камікадзе та здійснили 2875 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31020

