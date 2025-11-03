На Дніпропетровщині 1 листопада ворог вдарив по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу - 30-й Корпус морської піхоти

Ворог 1 листопада завдав ракетно-дроновий удар по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області, під час удару у селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти, підтвердили у 30-му Корпусі морської піхоти ВМС ЗС України.

"Удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу. На жаль, серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці нашої бригади. Командування 30-го корпусу морської піхоти висловлює щирі співчуття родинам загиблих", - йдеться у повідомленні у Facebook.

У Корпусі зазначили, що наразі у військовій частині правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин події.

Також, певні посадові особи відсторонені від займаних посад", - додали у ЗСУ.

2 листопада Угруповання військ "Схід" повідомило, що внаслідок ворожого комбінованого удару по громадах Дніпропетровської області у суботу є загиблі та поранені і серед військовослужбовців ЗСУ.

У ЗСУ заявили, що 1 листопада 2025 року, ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області (Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади). Внаслідок ворожого комбінованого удару загинули та поранені військовослужбовці Збройних сил України.

Угруповання військ зазначило, що відповідні правоохоронні органи працюють, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині.

"За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії. Зокрема, слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).