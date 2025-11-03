Інтерфакс-Україна
Події
19:51 03.11.2025

"Укренерго" у вівторок планує обмеження електрики населенню і промисловості

НЕК "Укренерго" анонсувала обмеження електрики в окремих регілонах  у вівторок з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 як для населення, так і для промисловості.

"Завтра, 4 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", – йдеться в оновленні НЕК у понеділок увечері.

Згідно з ним, графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислововсті діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. Для населення одночасно відключатимуть від 0,5 до 1,5 черги, уточнила НЕК.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, вказує компанія.

Вона також звертає увагу, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Крім того, НЕК просить ощадливо споживати електроенергію.

Як повідомлялося, заходи обмеження електроспоживання були анонсовані на понеділок, в ітм, зранку "Укренерго" їх скасувала.

 

Теги: #доба #обмеження #укренерго

