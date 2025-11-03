Фото: https://www.facebook.com

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу, Європа ще надасть €127 млн на підтримку, заявив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"В принципі, на сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 мільйонів з двох мільярдів, про які ми говорили щодо газу, тільки що президент Урсула сказала, що десь 127 мільйонів євро нам ще дадуть у підтримку", - сказав Зеленський під час брифінгу у понеділок.

Він також зазначив, що Україна збереже формат відеозасідань з лідерами щодо підтримки української енергетики, наступне засідання відбудеться за тиждень.