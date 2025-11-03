Наступного тижня в Україні буде команда США щодо "дрон-deal" - Зеленський

Наступного тижня Україну відвідає команда США щодо угоди про виробництво дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Команда Сполучених Штатів Америки щодо drone-deal на наступному тижні буде в Україні", - сказав він на брифінгу у понеділок.

Президент також додав, що радник зі стратегічних питань Олександр Камишин буде представляти експорт України на Європейському континенті. Окрім того, секретар РНБО Рустем Умєров зараз пропрацьовує питання представлення експорту на Близькому Сході й Азії.