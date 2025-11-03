Зеленський збільшив граничну чисельність працівників Апарату РНБО з 237 до 252 – указ

Фото: https://news.dtkt.ua

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до структури Апарату Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та затвердив граничну чисельність працівників Апарату РНБО в кількості 252 штатні одиниці.

Відповідний указ №816/2025 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" від 3 листопада опублікований на сайті голови держави.

Згідно внесених змін до структури Апарату РНБО, більшість служб перетворені на відповідні департаменти, деякі з об'єднанням чи розширенням функцій.

Створені Служба Керівника Апарату РНБО, Департамент внутрішньої безпеки, Департамент з питань стратегічного діалогу та післявоєнного врегулювання, Юридична служба, введена посада головного спеціаліста з внутрішнього контролю.

Натомість ліквідовані Служба з питань запобігання та виявлення корупції, Служба з питань економічної безпеки, Служба з правових питань, Фінансова служба, Служба координаційної та адміністративної роботи.

Указом визнається таким, що втратив чинність, аналогічний указ від 26 лютого 2021 року №76/2021, яким гранична чисельність працівників Апарату РНБО була затверджена в кількості 237 штатних одиниць.