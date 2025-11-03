Інтерфакс-Україна
Події
14:50 03.11.2025

Зеленський збільшив граничну чисельність працівників Апарату РНБО з 237 до 252 – указ

1 хв читати
Зеленський збільшив граничну чисельність працівників Апарату РНБО з 237 до 252 – указ
Фото: https://news.dtkt.ua

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до структури Апарату Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та затвердив граничну чисельність працівників Апарату РНБО в кількості 252 штатні одиниці.

Відповідний указ №816/2025 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" від 3 листопада опублікований на сайті голови держави.

Згідно внесених змін до структури Апарату РНБО, більшість служб перетворені на відповідні департаменти, деякі з об'єднанням чи розширенням функцій.

Створені Служба Керівника Апарату РНБО, Департамент внутрішньої безпеки, Департамент з питань стратегічного діалогу та післявоєнного врегулювання, Юридична служба, введена посада головного спеціаліста з внутрішнього контролю.

Натомість ліквідовані Служба з питань запобігання та виявлення корупції, Служба з питань економічної безпеки, Служба з правових питань, Фінансова служба, Служба координаційної та адміністративної роботи.

Указом визнається таким, що втратив чинність, аналогічний указ від 26 лютого 2021 року №76/2021, яким гранична чисельність працівників Апарату РНБО була затверджена в кількості 237 штатних одиниць.

Теги: #рнбо #указ #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:24 03.11.2025
Президент відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох бійців ТРО ЗСУ, які 165 діб безперервно перебували на одній із позицій на фронті

Президент відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох бійців ТРО ЗСУ, які 165 діб безперервно перебували на одній із позицій на фронті

16:20 01.11.2025
Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею

Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею

16:14 01.11.2025
Президент доручив уряду до 15 листопада представити деталі пакету програм зимової підтримки

Президент доручив уряду до 15 листопада представити деталі пакету програм зимової підтримки

20:41 31.10.2025
Зеленський провів нараду щодо зовнішньополітичної роботи на наступний тиждень

Зеленський провів нараду щодо зовнішньополітичної роботи на наступний тиждень

13:59 31.10.2025
Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

13:58 31.10.2025
Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

13:57 31.10.2025
Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

13:52 31.10.2025
Через обмеження експорту Китаю в ЄС було критично закупати FPV-дрони в Європі - Зеленський

Через обмеження експорту Китаю в ЄС було критично закупати FPV-дрони в Європі - Зеленський

13:49 31.10.2025
Україна за тиждень-два підготує список із 339 дітей, викрадених РФ – Зеленський

Україна за тиждень-два підготує список із 339 дітей, викрадених РФ – Зеленський

13:47 31.10.2025
Україна не бачить у РФ спроможності збільшувати виробництво КАБ через санкції – Зеленський

Україна не бачить у РФ спроможності збільшувати виробництво КАБ через санкції – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

Сили оборони зупинили розширення присутності росіян на півночі Покровська, оборона Мирнограда поповнена додатковими силами - 7 корпус ШР ДШВ

Закарпатська область прийняла близько 400 тис. переселенців – депутат облради Цебер

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

Захисники України в ніч на 3 листопада знищили або подавили 116 зі 150 засобів повітряного нападу росіян

ОСТАННЄ

Загальні темпи просування ворога минулого тижня зменшились на 1,3%, на новопавлівському майже удвічі - DeepState

Бійці ГУР знищили чергові об’єкти ППО російських загарбників у Криму

"Укрзалізниця" запропонувала програму "УЗ-3000" як подяку платникам податків – заступник голови наглядової ради

МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит – ЗМІ

Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

У лікарні померла поранена внаслідок удару російського дрону по Підлиману 2 листопада

Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

Сили оборони зупинили розширення присутності росіян на півночі Покровська, оборона Мирнограда поповнена додатковими силами - 7 корпус ШР ДШВ

СБУ заочно повідомила про підозру бойовику, який вирізав "Z" на чолі полоненого українського воїна

Закарпатська область прийняла близько 400 тис. переселенців – депутат облради Цебер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА