Інтерфакс-Україна
Події
11:08 03.11.2025

Росіяни за добу 6 разів обстріляли Донеччину, три людини загинули

1 хв читати
Росіяни за добу 6 разів обстріляли Донеччину, три людини загинули
Фото: Нацполіція

Російські окупанти за минулу добу 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 2 листопада росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Мирнограді та 1 у Старорайському. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення", - вказується в повідомленні в телеграм-каналі.

Так, У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено 15 приватних будинків. У Слов’янську пошкоджено лінію електропередач. В Олександрівській громаді пошкоджено авто. В Андріївці пошкоджено гараж. У Старорайському Дружківської громади загинула людина. У Мирнограді Покровського району загинули 2 людини. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 19 людей, у тому числі 9 дітей.

Джерело: https://t.me/VadymFilashkin/12067

https://t.me/VadymFilashkin/12070

 

Теги: #донецька_область

