10:46 03.11.2025

Держмитслужба попередила про можливі черги на кордоні з Польщею в Ягодині та Устилузі через впровадження EES

Сповільнення пропуску громадян через п/п "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин" на кордоні з Польщею можливо через впровадження цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES), попередила Державна митна служба.

"Починаючи з 3 листопада 2025 року, тобто відтепер, усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти", – йдеться у повідомленні в її телеграмі у понеділок.

Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в’їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену, нагадала Держмитслужба основні новації EES.

"Упровадження системи на першопочатку може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур. Тому рекомендуємо планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", – підсумували у відомстві.

Держмитслужба також радить користуватися картою, яка відображає стан черг у пунктах пропуску на кордоні України: https://bit.ly/3BIkNQJ

Теги: #польща #ees

