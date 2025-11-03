Трамп пояснив, чому не може застосувати до Путіна ті ж методи, що в інших конфліктах – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що не міг застосувати до Путіна ті ж методи, які мали успіх у вирішенні інших конфліктів, оскільки РФ не є великим бізнес-партнером США. Про це Трамп сказав в інтерв'ю, яке дав ведучій програми "60 Minutes" на CBS News Норі О'Доннелл в своїй резиденції Мар-а-Лаго.

На зауваження ведучої, що він у серпні "розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці, але перемир'я не сталося" і чи не означає це, що Путін його ігнорує, Трамп відповів, що розстеляє "червоний килим для всіх", а Путін думає, що перемагає у війні.

Відтак Трамп дістав із кишені піджака список воєн, які він, за його ж словами "вирішив" і зачитав його.

"Ви знаєте, як я їх вирішив? Я сказав, що в багатьох випадках, у 60% я сказав: "Якщо ви не припините воювати, я введу мита на обидві ваші країни, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", - сказав Трамп.

На питання Нори О'Доннелл, то чому ж це не працює з Путіним, Трамп заперечив, що працює.

"Я думаю, що з Путіним це працює. Я поводився з ним інакше, тому що, по-перше, ми не ведемо великого бізнесу з Росією, розумієте? Він не є тим, хто багато купує у нас через... дурість. І я думаю, що він хотів би бути таким. Я думаю, що він хоче увійти і хоче торгувати з нами, і хоче заробити багато грошей для Росії, і я думаю, що це чудово", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=dAvuTHIyUTo&t=2s