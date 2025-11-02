ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

Українські сили протиповітряної оборони під час російської масованої атаки дронів в ніч на неділю збили та подавили 67 ворожих безпілотників, проте зафіксовані влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на шести локаціях, падіння збитих або уламків на двох локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 67 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 02 листопада (з 19:00 01 листопада) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської обл., 79 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 50 із них – "шахеди".

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - сказано в повідомленні.