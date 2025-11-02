Інтерфакс-Україна
Події
07:07 02.11.2025

2 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 хв читати
2 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 листопада 2025 року відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, День працівника соціальної сфери.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста.

Римо-католицька церква - День усіх померлих вірних.

День 1347 Російська агресія - Day 1347 Russian aggression

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

image

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів відзначається щорічно 2 листопада. Він заснований 2013 року резолюцією Генеральної Асамблеї, з метою привернення уваги світової громадськості до тривожної ситуації, що обмежує можливості журналістів виконувати свою роботу і підриває право суспільства на отримання достовірної інформації.

Дату для заснування Дня обрано в пам'ять про двох французьких журналістів, які за завданням редакції висвітлювали перебіг збройного конфлікту в Малі, - Гіслена Дюпоне і Клода Верлона. Вони були викрадені і вбиті бойовиками 2 листопада 2013 року. Цей злочин викликав суспільний резонанс, і зрештою ООН ухвалила документ, що засуджує насильство щодо представників преси та перешкоджання виконанню їхніх обов'язків. Адже, згідно з міжнародним гуманітарним правом, співробітники ЗМІ, які працюють у районах збройних конфліктів, мають користуватися захистом і повагою представників сторін, що воюють.

Акцент на боротьбі з безкарністю пов'язаний із тривожним становищем у сфері журналістики: у період із 2006 до 2023 року у світі було вбито понад 1600 журналістів, які висвітлювали останні новини та доносили інформацію до громадськості. Так, у 2012 році, за даними ЮНЕСКО, загинуло 124 співробітники ЗМІ, у 2014-му - 98, у 2015 році - 115, у 2020-2021 роках - 117 журналістів.

Станом на кінець жовтня 2025 року, від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло щонайменше 135 медійників. Серед них: 21 медійник, який виконував професійні обов'язки, 10 — цивільних жертв, і 104 представники медіа, які мобілізувалися до ЗСУ.

День працівника соціальної сфери

Відзначається щорічно в першу неділю листопада відповідно до Указу Президента України від 13.04.1999 р. № 374/99.

До працівників соціальної сфери належать фахівці, які надають соціальну допомогу, а також працівники освіти, охорони здоров'я, культури, побутового обслуговування, зв'язку та торгівлі на селі. Це включає соціальних працівників, фахівців із соціальної допомоги вдома, педагогів-соціальних, практичних психологів та інших.

Народилися в цей день:

210 років від дня народження Джорджа Буля (1815−1864), британського математика, філософа;

140 років від дня народження Харлоу Шеплі (1885−1972), американського астронома;

140 років від дня народження Петра Петровича Будникова (1885-1968), вченого, хіміка, академіка;

120 років від дня народження Надії Сергіївни Косенко (1905–1992), української культурної діячки, організаторки бібліотечної справи в Україні, педагогині;

110 років від дня народження Семена Семеновича Лаврика (1915−1990), українського лікаря-гематолога;

90 років від дня народження Володимира Родіоновича Коломійця (1935–2017), українського поета, перекладача, редактора.

Ще в цей день:

1914 - Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголосили війну Османській імперії;

1921 - Рейдувальна Подільська група Армії УНР, очолювана Михайлом Палієм-Сидорянським, під Семенівкою дала бій частинам большевицьких військ, що її переслідували;

1938 - Угорське королівство захопило південні частини Словаччини і Карпатської України;

2000 - У лісі під Таращею знайдене тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня;

2015 - Представлено проєкт Semantic Scholar, дослідницький та пошуковий інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту.

Церковне свято:

День пам'яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста

Цього дня вшановують пам'ять святих Ахиндина, Пигасія і з ними 7 тисяч мучеників, які постраждали за християнство в 4 столітті в Персії за часів імператора Шапура II, витримавши жорстокі тортури. Їхній подвиг є прикладом стійкості, вірності та свідчення про віру в Христа.

День усіх померлих вірних

2 листопада, після католики відзначають День усіх померлих вірних. Це свято йде наступним за Днем всіх святих. Традиційно цього числа християни відвідують могили своїх рідних, приносять до них квіти та ставлять свічки. У цей день у церквах відправляються панахиди.

Іменини:

Костянтин

З прикмет цього дня:

sparrow-4509612-1280

Бездоріжжя на дорогах — тепла погода стоятиме до грудня; хмари проти вітру пливуть — буде снігопад; почути крик снігурів — до швидкого морозу; небо похмуре — чекайте на відлигу.

 

Теги: #2_листопада #церковне_свято #якесьогоднісвято #іменини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:58 01.11.2025
1 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:09 31.10.2025
31 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

31 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:04 30.10.2025
30 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:03 29.10.2025
29 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:00 28.10.2025
28 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

28 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

06:22 27.10.2025
27 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

27 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

06:49 26.10.2025
26 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

26 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

06:59 25.10.2025
25 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

25 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

07:01 24.10.2025
24 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

24 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

06:19 23.10.2025
23 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

23 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував Одещину БпЛА, дві жертви та троє постраждалих

Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею

Президент доручив уряду до 15 листопада представити деталі пакету програм зимової підтримки

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Ворог атакував Одещину БпЛА, дві жертви та троє постраждалих

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 121 од. спецтехніки - Генштаб

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

У Франції двом особам висунули обвинувачення у справі про пограбування Лувру

Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя постраждали двоє людей, без світла майже 60 тис. абонентів

Білий дім: високопосадовців США не буде на кліматичному саміті ООН

Кіпер: Візит представника НАТО Тернера в Одесу є чітким сигналом підтримки України та солідарності з Одещиною

У Покровську триває інфільтрація російських сил, ворожа піхота осідає в місті - DeepState

Ворог знову атакував дронами цивільний транспорт на Сумщині

Понад 131 бойове зіткнення за добу на фронті – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА