2 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 листопада 2025 року відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, День працівника соціальної сфери.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста.

Римо-католицька церква - День усіх померлих вірних.

День 1347 Російська агресія - Day 1347 Russian aggression

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів відзначається щорічно 2 листопада. Він заснований 2013 року резолюцією Генеральної Асамблеї, з метою привернення уваги світової громадськості до тривожної ситуації, що обмежує можливості журналістів виконувати свою роботу і підриває право суспільства на отримання достовірної інформації.

Дату для заснування Дня обрано в пам'ять про двох французьких журналістів, які за завданням редакції висвітлювали перебіг збройного конфлікту в Малі, - Гіслена Дюпоне і Клода Верлона. Вони були викрадені і вбиті бойовиками 2 листопада 2013 року. Цей злочин викликав суспільний резонанс, і зрештою ООН ухвалила документ, що засуджує насильство щодо представників преси та перешкоджання виконанню їхніх обов'язків. Адже, згідно з міжнародним гуманітарним правом, співробітники ЗМІ, які працюють у районах збройних конфліктів, мають користуватися захистом і повагою представників сторін, що воюють.

Акцент на боротьбі з безкарністю пов'язаний із тривожним становищем у сфері журналістики: у період із 2006 до 2023 року у світі було вбито понад 1600 журналістів, які висвітлювали останні новини та доносили інформацію до громадськості. Так, у 2012 році, за даними ЮНЕСКО, загинуло 124 співробітники ЗМІ, у 2014-му - 98, у 2015 році - 115, у 2020-2021 роках - 117 журналістів.

Станом на кінець жовтня 2025 року, від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло щонайменше 135 медійників. Серед них: 21 медійник, який виконував професійні обов'язки, 10 — цивільних жертв, і 104 представники медіа, які мобілізувалися до ЗСУ.

День працівника соціальної сфери

Відзначається щорічно в першу неділю листопада відповідно до Указу Президента України від 13.04.1999 р. № 374/99.

До працівників соціальної сфери належать фахівці, які надають соціальну допомогу, а також працівники освіти, охорони здоров'я, культури, побутового обслуговування, зв'язку та торгівлі на селі. Це включає соціальних працівників, фахівців із соціальної допомоги вдома, педагогів-соціальних, практичних психологів та інших.

Народилися в цей день:

210 років від дня народження Джорджа Буля (1815−1864), британського математика, філософа;

140 років від дня народження Харлоу Шеплі (1885−1972), американського астронома;

140 років від дня народження Петра Петровича Будникова (1885-1968), вченого, хіміка, академіка;

120 років від дня народження Надії Сергіївни Косенко (1905–1992), української культурної діячки, організаторки бібліотечної справи в Україні, педагогині;

110 років від дня народження Семена Семеновича Лаврика (1915−1990), українського лікаря-гематолога;

90 років від дня народження Володимира Родіоновича Коломійця (1935–2017), українського поета, перекладача, редактора.

Ще в цей день:

1914 - Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголосили війну Османській імперії;

1921 - Рейдувальна Подільська група Армії УНР, очолювана Михайлом Палієм-Сидорянським, під Семенівкою дала бій частинам большевицьких військ, що її переслідували;

1938 - Угорське королівство захопило південні частини Словаччини і Карпатської України;

2000 - У лісі під Таращею знайдене тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня;

2015 - Представлено проєкт Semantic Scholar, дослідницький та пошуковий інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту.

Церковне свято:

День пам'яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста

Цього дня вшановують пам'ять святих Ахиндина, Пигасія і з ними 7 тисяч мучеників, які постраждали за християнство в 4 столітті в Персії за часів імператора Шапура II, витримавши жорстокі тортури. Їхній подвиг є прикладом стійкості, вірності та свідчення про віру в Христа.

День усіх померлих вірних

2 листопада, після католики відзначають День усіх померлих вірних. Це свято йде наступним за Днем всіх святих. Традиційно цього числа християни відвідують могили своїх рідних, приносять до них квіти та ставлять свічки. У цей день у церквах відправляються панахиди.

Іменини:

Костянтин

З прикмет цього дня:

Бездоріжжя на дорогах — тепла погода стоятиме до грудня; хмари проти вітру пливуть — буде снігопад; почути крик снігурів — до швидкого морозу; небо похмуре — чекайте на відлигу.